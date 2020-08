Milan: priorità al rinnovo di Ibrahimovic, ma serve limare le distanze

Il Milan questa settimana proverà a risolvere la questione Ibrahimovic. La società nei giorni scorsi aveva formulato una proposta economica per prolungare di un altro anno il contratto dello svedese. L'offerta (che la dirigenza ritiene più che ragionevole per un giocatore di 39 anni) consiste in una parte fissa di 5 milioni più una serie di bonus personali e di squadra. Inaspettatamente l'agente dell'attaccante, Mino Raiola, nelle scorse ore ha rilanciato chiedendo 7 milioni di euro senza bonus. Ibra vuole essere il giocatore più pagato della rosa, dunque se Donnarumma percepisce 6 milioni, lui vorrebbe una cifra netta da 7 milioni. Un esborso economico che la proprietà ritiene troppo elevato per un trentanovenne, nonostante la grandissima ammirazione per il campione Ibrahimovic. Il Milan sa quanto sia importante Zlatan e per questo vorrebbe chiudere ugualmente l'operazione di rinnovo, ma aspetta che Ibra possa rivedere verso il basso le sue cifre. La fiducia c'è ancora perché lo stesso Zlatan durante il campionato aveva lanciato forti messaggi per rimanere, ma soprattutto Maldini, Pioli e Gazidis vogliono tutti la stessa cosa, ovvero che il gigante svedese resti a Milano. Dunque questa settimana sarà davvero molto importante perché ci saranno una serie di riunioni e colloqui in società per capire come limare le differenze economiche tra domanda e offerta. Tra una settimana esatta inizia la nuova stagione del Milan con il raduno a Milanello e Stefano Pioli vorrebbe cominciare con la presenza di Ibra in squadra. Sarebbe un importante segnale di continuità con il grandissimo finale di stagione fatto dalla squadra rossonera dopo la pandemia. Lavori in corso, il Milan vuole trattenere Ibra e si sta studiando la soluzione migliore.