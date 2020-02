vedi letture

Milan, priorità alla Coppa Italia. Per l'Europa e per la possibile conferma di Pioli

Il Corriere dello Sport, parlando della sfida di questa sera fra Milan e Juventus, spiega come la Coppa Italia rappresenti una vera e propria priorità per i rossoneri: è infatti quella la strada più corta, o meno tortuosa, per arrivare in Europa. E lo stesso Stefano Pioli, grazie a questa competizione, si giocherà le sue carte per l'eventuale permanenza anche il prossimo anno.