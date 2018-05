Milan, priorità centravanti. Falcao e i suoi fratelli

Il piano di mercato estivo del Milan partirà dal centravanti titolare: ormai è chiaro, è stato ribadito da più fonti, non ultima quel Gennaro Gattuso riconfermatissimo in sella al club della sua vita. Via Nikola Kalinic, che ha ammiratori in Bundesliga e che difficilmente avrà un'altra occasione dopo la disastrosa stagione d'esordio, probabilmente seguito a ruota da André Silva. Dopo aver imposto il dualismo col croato nella scorsa estate, diventato poi trialismo con l'exploit inatteso di Patrick Cutrone, la dirigenza rossonera sembra voler tornare sui propri passi: investimento importante sul grande nome, tenendo magari Cutrone come apprendista alle spalle del goleador titolare. Difficilmente gli addii dei due attaccanti potranno placare le richieste della UEFA e garantire fondi sufficienti per l'acquisto di un nuovo grande attaccante, ma i nomi su possibili sacrifici sull'altare del mercato si sprecano. Ma per chi? Radamel Falcao è il nome accostato di recente ai rossoneri, Alvaro Morata il sogno di vecchia data, Andrea Belotti l'italiano di maggiore interesse, Edin Dzeko l'investimento immediato, Luis Muriel l'usato sicuro. Tutti nomi validi, alcuni più raggiungibili di altri, di caratteristiche molto diverse tra loro. Dalla scelta tra questi, ammesso e non concesso che il club proprietario decida di separarsene, passerà il primo e fondamentale tassello di un mercato d'aggiustamento che non potrà comunque ripetere i fasti del 2017.