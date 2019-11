© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Suso, dopo aver deciso la gara di giovedì sera contro la SPAL, non sarà della partita di domani a causa di un piccolo problema fisico. Il fantasista spagnolo, come riporta Sky Sport, non ha infatti preso parte alla rifinitura odierna e non è in ritiro a Milanello insieme ai compagni. Al posto di Suso, dunque, dovrebbe esserci nuovamente Castillejo.