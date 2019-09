© foto di Image Sport

Potrebbe saltare il prestito di Andre Silva all'Eintracht Francoforte. Durante le visite mediche sarebbero sorti dei problemi - come con il Monaco - e ora il portoghese rischia di essere bloccato al Milan. A quel punto anche Ante Rebic, attaccante croato che arriverebbe sotto la Madonnina come parte integrante dello scambio, vede la sua posizione in difficoltà.