Milan, problemi per Paquetà: può saltare anche la Fiorentina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lucas Paquetà non è stato convocato da Marco Giampaolo per la partita di domani contro il Torino in quanto il brasiliano sta smaltendo l'affaticamento ai flessori della coscia sinistra rimediato nel finale del derby. Da valutare, riporta 'MilanNews', le sue condizioni per la gara di domenica contro la Fiorentina.