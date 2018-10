Milan, problemi risolti per Cutrone. Sarà titolare con l'Olympiacos

Fonte: Milannews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Domani sera contro l’Olympiacos, nella gara valida per la seconda giornata del Girone F di Europa League, Patrick Cutrone giocherà dal primo minuto al centro dell’attacco del Milan: per il giovane centravanti si tratterà della prima partita da titolare in questa stagione. Se il numero 63 ha dovuto aspettare fino ad ora, la “colpa” non è solo di Gonzalo Higuain, ma anche di un infortunio alla caviglia che lo ha bloccato nelle ultime settimane. Adesso, però, il problema è alle spalle e il classe 1998 è pronto a prendersi sulle spalle il peso del reparto offensivo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.