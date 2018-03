Milan: programmazione, colpi in canna e... il respiro di Gattuso

Fonte: Sportitalia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

All’ultimo secondo, in perfetto stile Gattuso. E non per i corsi e ricorsi storici recenti, quanto per avere mostrato in maniera inequivocabile che il nuovo Milan ha assimilato in tutto e per tutto la mentalità di chi ne ha assunto la guida trascinandolo fuori dalle sabbie mobili. La grinta del tecnico dei rossoneri veniva quasi stereotipata nella descrizione di un tecnico che invece ha portato molto altro, sia dal punto di vista tecnico che tattico, mettendo in luce dinamiche di gioco che parevano impossibili da esplorare con la gestione precedente (leggi la coesistenza tra Suso e Chalanoglu con una punta di riferimento) e soprattutto creando nelle teste di chi scende sul rettangolo verde la convinzione di poter diventare parte integrante e determinante del progetto che verrà. Uno spintone alle critiche preventive di chi a novembre aveva bollato come deficitaria la gestione estiva di Fassone e Mirabelli, dimenticando che il valore intrinseco dei calciatori acquisiti non poteva essersi dissolto solo a causa della mancata amalgama di un gruppo totalmente nuovo e per questo privo della conoscenza reciproca indispensabile per sopperire alle carenze ora dell’uno ora dell’altro interprete. Il gol di Andre Silva candida il portoghese per essere il prossimo rigenerato sulla lista di Gattuso, in attesa di prendere confidenza con il materiale che Mirabelli sta inserendo nel puzzle del Milan che verrà: portato a termine il colpo Strinic a parametro zero, la trasferta milanese del Napoli è stata l’occasione giusta per mettere nero su bianco il futuro di Pepe Reina tingendolo con i colori del diavolo per il prossimo biennio a partire da luglio 2018. Esperienza e qualità per un gruppo giovane e dotato, checche se ne sia detto in passato, e che potrebbe essere arricchito da altri appigli di spessore come il coreano Ki, destinato a svincolarsi dallo Swansea. Insomma un progetto vivo, animato dalla voglia di rivalsa, ma con la programmazione a fare da parola chiave per ciò che accadrà di qui in avanti.