Milan, pronta la proposta per Thauvin ma i rossoneri non parteciperanno ad aste

Dopo le parole rilasciate ieri da Paolo Maldini a proposito di Thuavin, La Gazzetta dello Sport approfondisce l'argomento riportando come il club rossonero sia pronto a proporre quattro anni di contratto al giocatore in scadenza di contratto con il Marsiglia a 3 milioni di euro a stagione. Una proposta importante, con i la società di Elliott che ha le idee molto chiare sulla corsa al giocatore: nessuna asta al rialzo. Se il calciatore accetterà il corteggiamento milanista bene, altrimenti niente. Quel che è certo, è che in ballo per il suo futuro ci sarà sicuramente anche il Milan.