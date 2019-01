Milan, pronta la rogatoria in Cina su flussi denaro di Li Yonghong

Fonte: milannews

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto rivela l’ANSA, sarebbe ormai pronta la richiesta di assistenza giudiziaria internazionale in Cina relativa ai flussi di denaro versato da Yonghong Li per l’acquisto del Milan. L’indagine relativa all’ex proprietario del Milan era nata in seguito al rapporto depositato l’anno scorso dalla Guardia di Finanza, che conteneva tre segnalazioni di operazioni sospette. Queste ultime hanno fatto partire accertamenti e ipotesi di falso in bilancio nei confronti di Mr. Li. L’obiettivo di inquirenti e investigatori, attraverso le rogatorie cinesi, è quello di chiarire da dove provengono i soldi utilizzati da Li per l’acquisto del Milan. Nel mirino ci sarebbero anche alcuni conti in banche ad Hong Kong e Macao.