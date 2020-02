vedi letture

Milan, pronta protesta formale a Nicchi dopo il rigore assegnato alla Fiorentina

Non si è ancora sgonfiata la rabbia in casa Milan per il rigore assegnato sabato sera alla Fiorentina che ha sancito l'1-1 finale. Una rabbia che, secondo quanto riportato da Tuttosport potrebbe sfociare in una protesta formale del club rossonero rivolta al capo dell'AIA Marcello Nicchi. In casa Milan si attendono risposte convincenti perché quello del Franchi viene segnalato come l'ultimo di una serie di episodi che stanno rallentando la rincorsa europea della formazione di Stefano Pioli.