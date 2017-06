Milan, pronti 65-70 milioni per Belotti. Kalinic alternativa valida

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta dello Sport fa il punto su Andrea Belotti e l'interesse del Milan. Secondo la rosea i rossoneri avrebbero preparato per il Torino una proposta da 65-70 milioni complessivi, verosimilmente trasformata in 50 più il cartellino di Lapadula. Proposta che il Toro considera bassa, visto che Cairo continua a chiedere la clausola da 100 milioni. Le alternative sono Morata, Aubameyang, André Silva e Nikola Kalinic della Fiorentina, per il quale Mirabelli ha già avuto un primo contatto con l'agente Ramadani.