Milan, pronto il rinnovo per Cutrone: sarà rossonero fino al 2023

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riporta La Gazzetta dello Sport, è pronto in casa Milan il rinnovo del contratto di Patrick Cutrone. L'attaccante classe 1998 resterà in rossonero fino al 2023, probabilmente con un ruolo da dodicesimo, in quanto l'obiettivo principale del club di Via Aldo Rossi è l'acquisto di una prima punta di altissimo livello. L'accordo dovrebbe essere siglato dopo l'ultima giornata di campionato.