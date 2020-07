Milan, pronto il rinnovo per Pobega: tornerà dal Pordenone, poi si valuterà il futuro

vedi letture

Il Milan è pronto a blindare Tommaso Pobega. Secondo quanto riportato da Sky Sport il giocatore, in prestito con diritto di riscatto e controriscatto (che saranno esercitati entrambi) al Pordenone, tornerà alla base, e per lui è in fase di studio il rinnovo fino al 2022. Difficile dire se poi resterà in rossonero, visto che sulle sue tracce ci sono sia il Torino che l'Atalanta, pronte a concedergli una chance in Serie A.