Milan, pronto l'assalto a Milik: il Napoli spara alto, ma ha il contratto in scadenza 2021

A fine stagione molto probabilmente il Milan perderà Zlatan Ibrahimovic, a fine contratto, e proverà a ripartire con un progetto giovane, ancora con Elliott. Per questo, stando a quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, il club rossonero sarà costretto ad andare sul mercato per prelevare un altro attaccante e il nome preferito è quello di Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli con il contratto in scadenza a giugno 2021 e lontano dal rinnovo. Il polacco quasi certamente lascerà il sodalizio partenopeo.

La richiesta di De Laurentiis. Per farlo partire Aurelio De Laurentiis chiede 40 milioni di euro, considerato comunque uno scoglio per le casse del Milan, poco più di fatto di quelli sborsati dal Napoli quattro estati fa per prelevarlo dall'Ajax. Quello del classe '94, che non rinnoverà, è il nome in cima alla lista per la compagine meneghina, anche perché il club azzurro ha esigenza di venderlo.