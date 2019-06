Milan, proposta al Real Madrid per Ceballos: prestito biennale e riscatto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan si prepara a lanciare la sfida alle concorrenti per Dani Ceballos del Real Madrid, secondo La Gazzetta dello Sport. Ma bisogna lavorare sul cartellino, che si aggira sui 45-50 milioni. Stando all’indiscrezione riferita dalla rosea, i rossoneri avrebbero studiato una via alternativa: prestito biennale (impegnandosi a farsi carico dell’ingaggio da 4 milioni) e diritto di riscatto con pagamento dilazionato, in modo da poter spalmare la somma investita su più bilanci.

Tentativo. Una soluzione buona per il Fair Play Finanziario. Domani il Milan tornerà alla carica: se il Real Madrid accetterà, il vero nodo da sciogliere riguarderà il riscatto. E naturalmente ci sarà da lavorare al ribasso. Maldini e Boban, dunque, preparano l’assalto a Dani Ceballos, il quale sta disputando un Europeo U21 da grande protagonista.