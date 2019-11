Milan, proposti diciotto mesi e 6 milioni di euro a Ibra

© foto di Insidefoto/Image Sport

Filtrano notizie e novità da Casa Milan, come spiega La Gazzetta dello Sport sull'affare Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese potrebbe percepire circa 6 milioni di euro da qui al 30 giugno del 2021, due per la stagione in corso e il doppio per la prossima. Per Zlatan sarebbe una questione di cuore e non solo di portafogli: da altre parti guadagnerebbe di più, a Bologna avrebbe un ottimo rapporto con Mihajlovic.