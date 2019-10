Milan, proposto il centrocampista egiziano Elneny dell'Arsenal

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Parlando del mercato del Milan, l'edizione odierna di Tuttosport sottolinea la visita di ieri presso la sede rossonera di Sascha Empacher, procuratore dell’agenzia tedesca Spocs che in estate aveva lavorato da intermediario proprio per l’operazione Kabak (che alla fine preferì lo Schalke 04 ai rossoneri). L’agente avrebbe offerto il centrocampista Elneny dell’Arsenal in questa stagione in prestito al Besiktas, ma non è da escludere che possa agire anche da intermediario per altri suoi connazionali.