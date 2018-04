Milan, prosegue l'attesa per il rinnovo di Gattuso: firma dopo il derby?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il rinnovo di Gennaro Gattuso col Milan doveva arrivare entro la fine di marzo. Il ds Mirabelli si era ampiamente speso in tal senso, ma qualche aspetto da limare prima di arrivare all'intesa c'è ancora e ogni giorno che passa il nervosismo aumenta da ambo le parti. Il tecnico rossonero vorrebbe chiudere la questione anche per vivere con maggiore serenità queste ultime 10 giornate di campionato, ma qualcosa sta frenando la firma. Adesso i giorni da tenere sotto controllo sono quelli subito dopo il derby. Gattuso aspetta la convocazione in sede da parte di Fassone, vedremo se a questo giro andrà tutto come previsto oppure se l'intesa dovrà essere ancora una volta rimandata. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.