Milan, proseguono i contatti per Ibra

Negli ultimi giorni si sono intensificati i contatti tra Mino Raiola e il Milan. Non solo incontri fiumi nella sede del club, ma anche telefonate dense di significato. I rossoneri stanno provando a trovare la soluzione più adatta per riportare lo svedese in Italia, sia dal punto di vista economico che contrattuale, relativo cioè alla durata. Sembrerebbe che Ibra si stia ammorbidendo sulla possibilità di firmare solamente per sei mesi, ma ancora non ci sono conferme in tal senso. Ciò che invece è chiaro riguarda il rapporto tra Leonardo e Raiola, più solido che mai. Dopo un anno passato a fare la guerra alla vecchia dirigenza, Raiola ora può tornare a essere un alleato del Milan, e non solo per Ibra. Perché il potente manager starebbe intavolando altre trattative con Leonardo, per cercare di rimediare all'emergenza infortuni in difesa e a centrocampo. Il direttore generale del club di via Aldo Rossi in questi giorni vive costantemente al telefono ed è in contatto con procuratori e intermediari che propongono affari e giocatori. Tra questi arriverà poi la scelta per gli acquisti di gennaio. Ma prima di tutto il Milan dovrà attendere la sanzione dell'Uefa perché in base ai paletti saprà quanto spendere e come muoversi sul mercato, ecco perché fino ad ora non sono stati fatti passi concreti. L'unico vero acquisto è stato Lucas Paquetà dal Flamengo, ma la soluzione di pagamento era conveniente e il Milan ha preso la ballo al balzo per chiudere l'affare con i brasiliani. Per il resto del mercato bisogna ancora aspettare. Ma cioè che interessa ai tifosi è che la pista Ibra è più viva che mai.