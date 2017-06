Milan, prossima settimana incontro con l'agente di Bacca per la cessione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La prossima settimana, riporta Sky, è in arrivo in Italia l'agente di Carlos Bacca che si incontrerà col Milan per parlare del futuro. Per il colombiano sono arrivate diverse offerte per il prestito con diritto di riscatto, ma l'intenzione del Milan è quella di cederlo esclusivamente a titolo definitivo.