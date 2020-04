Milan, prossima settimana video-conferenza Gazidis-giocatori per il taglio degli stipendi

La prossima sarà la settimana decisiva in casa Milan per trovare una soluzione alla questione stipendi. Come riporta MilanNews.it, nei prossimi giorni è stata infatti fissata una video conferenza tra i giocatori e Ivan Gazidis, accompagnato da Paolo Maldini e Frederick Massara, per entrare nel dettaglio della questione. La volontà, da quanto filtra, è quella di trovare un accordo in maniera rapida.