Milan, PSG all'assalto di Theo Hernandez con 50 milioni: Gazidis ci pensa

Il Paris Saint-Germain si muove per Theo Hernandez ed è pronto a mettere 50 milioni sul piatto per far traballare le certezze del Milan. L'esterno francese è una delle note liete del campionato disputato fino a questo momento. Un investimento di 20 milioni di euro che ha subito dato i propri frutti convincendo tutti all'interno del club milanista. Adesso però Gazidis sta pensando a questa possibile plusvalenza, visto che l'obiettivo societario sarà proprio questo: valorizzare giovani calciatori per generare plusvalenze. Alla fine toccherà al ragazzo prendere una decisione, perché nel caso in cui decidesse di andarsene, l'operazione diventerebbe davvero fattibile. Altrimenti i rossoneri potrebbero anche decidere di andare avanti insieme proprio grazie allal volontà dell'ex Real. A riportarlo è Tuttosport.