© foto di J.M.Colomo

Il Paris Saint Germain ha messo nel mirino Gianluigi Donnarumma ma il Milan, che valuta il portiere 50 milioni di euro, non riceverà in cambio solo soldi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club transalpino ha infatti intenzione di mettere nella trattativa anche Alphonse Areola, portiere titolare dell'ultima stagione, con una valutazione di 20 milioni di euro. O verrà compreso lo scambio o non se ne farà di niente: i rossoneri sono avvisati.