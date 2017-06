Milan, può essere la settimana decisiva per arrivare a Conti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quella che sta per cominciare potrebbe essere la settimana giusta per arrivare ad Andrea Conti. Come riporta Sky Sport, potrebbero riprendere i contatti fra Milan e Atalanta per il difensore nell'orbita della nazionale di Ventura. L'intesa col giocatore ci sarebbe già, ora resterebbero da trovare l'accordo con il club bergamasco che chiede 30 milioni.