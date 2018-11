Milan, pure Gattuso esce allo scoperto su Ibrahimovic

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Anche l’ultima barriera è caduta. Persino Gennaro Gattuso, che non ama parlare di calciomercato, ha aperto le porte a Ibrahimovic. Sono giorni intensi, dove lo svedese quotidianamente invia messaggi d’amore ai rossoneri, come nell’intervista a Vanity Fair dove Zlatan ha definito Gattuso un grande allenatore e ha fatto capire di gradire il ritorno. Il tecnico calabrese ieri in conferenza ha risposto così: “E' stato un mio compagno, abbiamo un buon rapporto. Ad avercene di giocatori così. Lo ringrazio per quello che ha detto e vedremo. Quando dite che Ibrahimovic si propone... forse anche no. Forse invece è il club che l'ha cercato, e lui ci sta pensando”. Un chiaro riferimento alla trattativa per riportare lo svedese in Italia nel prossimo mercato di gennaio. Parole che fanno eco a quelle di Leonardo che qualche settimana fa aveva ammesso di aver cercato l’attaccante in estate, prima di scegliere Higuain. Ma il recente cambio di modulo porterà la dirigenza a ragionare su un’altra punta per rendere la rosa più competitiva e le conferme su Ibra arrivano quotidianamente.

Oggi i rossoneri affronteranno la Lazio in uno scontro diretto molto delicato per la caccia al quarto posto. Gattuso non avrà tanti titolari ma punterà sulla coesione del gruppo, come sottolineato più volte: “Abbiamo tanti giocatori fuori ma non deve essere una scusa, dobbiamo dare tutti qualcosa in più. Giochiamo anche con tanti giocatori fuori ruolo, ma dobbiamo stringere i denti e migliorare la classifica”.