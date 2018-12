© foto di Federico Gaetano

“Il Milan Quaglia”. Titola così La Gazzetta dello Sport in merito al mercato rossonero, con l’attaccante della Sampdoria in pole per gennaio. Tramontato l’affare Zlatan Ibrahimovic, Leonardo ha virato sulla punta ex Napoli e Juventus. Occhio al belga Divock Origi del Liverpool, ma il sogno è Marcus Rashford del Manchester United. La soluzione più logica, però, resta con tutta evidenza quella di Quagliarella nonostante l’esperto calciatore sia in trattativa per il rinnovo contrattuale col club doriano.