Milan, quale ruolo per Rangnick? Dovesse fare solo il dirigente, Pioli potrebbe restare

Ivan Gazidis ha deciso da tempo di voler portare a tutti i costi Ralf Rangnick al Milan e sarebbe pronto anche ad affidargli il doppio ruolo di tecnico e dirigente. Per il momento, però, la risposta definitiva del tedesco non è ancora arrivata perché il tedesco prima vuole avere maggiori certezze su quale sarà il progetto del club rossonero. Nel caso in cui dovesse dire di sì alla proposta milanista, dovrebbe poi decidere se sbarcare a Milanello come allenatore o come direttore tecnico, oppure ricoprire entrambe le posizioni. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nel caso in cui Rangnick dovesse alla fine scegliere di fare solo il dirigente, le chance di conferma di Stefano Pioli in panchina aumenterebbero notevolmente: la società sta valutando anche altri profili per la panchina, ma il suo lavoro in questa stagione è stato molto apprezzato in via Aldo Rossi e quindi resta in corsa per restare alla guida del Milan anche nella prossima annata.