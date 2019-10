Milan, quanti dubbi di formazione per Giampaolo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Domani sera il Milan giocherà una partita fondamentale per provare ad uscire dalla crisi. Dopo tre sconfitte consecutive contro Inter, Torino e Fiorentina, i rossoneri cercheranno di vincere contro un Genoa in difficoltà. Infatti entrambi gli allenatori sono in bilico e un altro ko in casa rossoblù potrebbe essere fatale per Giampaolo. Per questo il tecnico abruzzese vuole mettere in campo la miglior formazione possibile, affidandosi anche a giocatori più navigati e mettendo da parte, almeno per questa gara, qualche innesto estivo che non ha fatto benissimo nell’ultima sfida. Come nel caso di Bennacer ed Hernandez, poiché ciò che filtra da Milanello è che il terzino francese è in ballottaggio con Ricardo Rodriguez e lo svizzero potrebbe riprendersi il posto dopo due gare in panchina. Stessa cosa per Bennacer. L’ex Empoli dopo due partite dal primo minuto, dove il Milan ha raccolto zero punti, potrebbe lasciare il posto a Lucas Biglia.

Ma i ballottaggi non finiscono qui e si estendono anche in altre zone del campo. Lucas Paquetà si gioca una maglia con Hakan Calhanoglu, uno dei peggiori contro la Fiorentina, mentre il brasiliano scalpita per giocare dopo un inizio di stagione difficile. In attacco potrebbe esserci una pesante esclusione. Piatek è a rischio panchina, con Leao che andrebbe a ricoprire il ruolo di prima punta, con ai lati Suso e Rebic. Se invece Giampaolo dovesse dare ancora fiducia al polacco, che proprio al Ferraris ha iniziato la sua carriera italiana (ma con la maglia della Samp), allora Leao e Suso saranno ai suoi lati nel tridente. Al centro della difesa giocherà per la prima volta dall’inizio Duarte, a causa della squalifica di Mateo Musacchio. Stamattina conferenza stampa del tecnico alle 13,15 e poi partenza verso Genova dove il Milan ha l’obbligo di vincere per risollevarsi dalle sabbie mobili della bassa classifica.