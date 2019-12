Milan, quanti giocatori in partenza a gennaio

Non c’è solo Zlatan Ibrhimovic nei pensieri del Milan per il mese di gennaio. Il club rossonero sarà impegnato anche con le uscite, per provare a sistemare il bilancio con quei giocatori che hanno deciso di partire. E’ il caso di Ricardo Rodriguez, lontano dal campo per 3 mesi e tornato solamente per un tempo nell’ultima partita del 2019 contro l’Atalanta, solo perché mancava lo squalificato Theo Hernandez. Lo svizzero non vuole perdere l’Europeo e pur a malincuore ha deciso di trovare una nuova sistemazione. Si è fatto avanti il Napoli attraverso un contatto tra il ds Giuntoli e il suo procuratore Gianluca Di Domenico, ma soprattutto c’è il Fenerbahçe in pressing. Il Milan vorrebbe monetizzare con una cessione a titolo definitivo in modo da investire parte della somma per un’altra riserva, poiché non può rimanere solamente con un esterno sinistro per il resto del campionato.

Con le valigie in mano anche Fabio Borini e Matteo Gabbia. Il difensore non ha mai giocato fin qui, e se dovesse arrivare un altro centrale come Todibo, il Milan potrebbe mandarlo in prestito. Borini invece punta a giocare di più così Fiorentina e Genoa hanno sondato il terreno in Italia, mentre all’esterno ci sono diverse società interessate. Il problema è l’ingaggio perché Borini al Milan guadagna più di due milioni di euro a stagione. Potrebbe partire anche Franck Kessie, dopo un girone d’andata non esaltante. L’ivoriano viene spesso beccato dal pubblico perché poco incisivo in campo, e per Kessie hanno chiesto informazioni società di Premier League. Il Milan spera di ottenere almeno 20 milioni dalla sua cessione, ma Franck in estate aveva già rifiutato diverse proposte allettanti pur di rimanere.