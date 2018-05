Milan, quattro possibili scenari dopo la dura decisione dell'UEFA

© foto di Federico Gaetano

Ci sono quattro possibili scenari per il Milan dopo che l'UEFA ha rigettato il settlement agreement. Lo scrive la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, che fa il punto sulle possibili sanzioni: c'è la multa (si era parlato di circa 15-20 milioni, di cui un terzo subito e il resto condonato in caso di rispetto dei paletti), il divieto di iscrizione di nuovi giocatori alle competizioni Uefa, la limitazione del numero di giocatori che un club può iscrivere alle competizioni oppure la squalifica dalle competizioni in corso e/o esclusione da future competizioni.

Il Milan adesso ha due-tre settimane per provare a migliorare la propria situazione agli occhi dell'UEFA e riuscire a rifinanziare il debito con Elliott.