Milan, quattro terzini per la sinistra: Strinic e Rodriguez verso l'addio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'arrivo di Theo Hernandez porta a quattro i giocatori che possono giostrare sull'out mancino. Perché, oltre al francese, ci sono Ricardo Rodriguez, Ivan Strinic e Diego Laxalt, tutti arrivati nelle ultime due stagioni ma che, per motivi diversi, non hanno concesso un salto di qualità, né alla fase difensiva né a quella offensiva. Così almeno due se ne andranno, con situazioni diverse.

RICARDO RODRIGUEZ - Un anno fa c'erano parecchie estimatrici, soprattutto in Bundesliga, ma la voglia dello svizzero di continuare a Milano lo ha, di fatto, tolto dal mercato. Dopo un'altra stagione fra alti e bassi potrebbe essere ceduto anche per una questione di plusvalenze: piace al Barcellona come ipotetico vice di Jordi Alba, la valutazione è intorno ai 20 milioni di euro.

IVAN STRINIC - Ha un contratto fino al 30 giugno del 2021 e ha vissuto una stagione tribolata, nonostante una Coppa del Mondo da protagonista. L'ipertrofia del muscolo - riscontrata ad agosto scorso - lo ha tolto di mezzo per metà annata, salvo poi non rientrare praticamente mai nelle scelte del tecnico Gennaro Gattuso. Può essere sul mercato.

DIEGO LAXALT - Ha un discreto mercato in Serie A - piace all'Atalanta, come da anni a questa parte, ma non solo - ma la sua duttilità potrebbe portarlo a una conferma, anche per capire se può adattarsi al modulo di Giampaolo, più come mediano o come alternativa sulla sinistra. Oppure c'è il Torino, nonostante il riscatto di Ola Aina.