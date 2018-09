Milan, rabbia post-Empoli: Gattuso adirato nello spogliatoio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’1-1 di Empoli ha allontanato ulteriormente il Milan dalla zona Champions, ma sicuramente è presto per fare valutazione. Il risultato resta però difficile da digerire per i tifosi rossoneri e non solo. Lo stesso Rino Gattuso, come riporta La Gazzetta dello Sport, è stato segnalato piuttosto arrabbiato nello spogliatoio del Castellani dopo la partita e abbastanza mogio in conferenza.