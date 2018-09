Milan-Rabiot, Champions e ingaggio top i nodi dell'affare

Complice la scadenza di contratto col PSG nel giugno prossimo Adrien Rabiot è diventato un obiettivo sensibile per molti top club europei. Fra questi c'è anche il Milan, con Leonardo che lo reputa un tassello importante per la squadra del futuro. Il centrocampista francese, come riporta Tuttosport, ha posto già due paletti ben precisi per dire sì al Diavolo. Il primo riguarda la partecipazione del Milan alla Champions League, un palcoscenico ritenuto fondamentale dal calciatore, mentre l'altro è legato all'ingaggio. Le cifre nella testa di Rabiot e della madre-manager sono ancora top secret, ma il fatto che l'offerta da cinque milioni lordi messa sul piatto dal PSG per rinnovare sia ritenuta troppo bassa dà un'indicazione già importante in merito.