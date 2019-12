Lunedì il Milan riprenderà gli allenamenti a Milanello dopo una settimana di pausa. La sconfitta di Bergamo prima della sosta natalizia brucia ancora, e molti giocatori hanno preferito tenere un profilo basso sui social dopo il caos scoppiato con i video delle feste di Rafael Leao e Davide Calabria, poco graditi dal popolo rossonero.

Dal 30 dicembre - sottolinea il Corriere dello Sport - i giocatori riprenderanno ad allenarsi al centro sportivo di Carnago, in attesa che Zlatan Ibrahimovic si aggreghi al gruppo (visite mediche fissate per il 2 gennaio) e inizi la preparazione con la sua nuova squadra.

Sul cammino dei rossoneri ci saranno Sampdoria e Cagliari nelle ultime due sfide del girone d’andata, per poi sfruttare al massimo Ibra nella seconda parte di stagione. La società spera che il ritorno dello svedese porti anche una maggiore affluenza allo stadio e per questo i tifosi potranno sottoscrivere miniabbonamenti per le dieci partite casalinghe del girone di ritorno, che inizierà con l’Udinese il 19 gennaio prossimo.