Milan, Raiola chiederà un aumento per Romagnoli: Elliott pronto alla deroga

vedi letture

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, presto il Milan dovrà iniziare la trattativa con il capitano Alessio Romagnoli per parlare di rinnovo. Il suo agente Mino Raiola presumibilmente alzerà la posta rispetto ai 3,5 milioni percepiti attualmente e dunque l'accordo non sarà facile da raggiungere. Elliott però considera il difensore come centrale per il progetto del club e dunque è pronto a concedere una deroga finanziaria rispetto al limite salariale che vorrebbe introdurre per i prossimi contratti.