Milan, Raiola oggi a Milano: non è escluso un incontro per Ibrahimovic

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nella giornata di oggi Mino Raiola sbarcherà a Milano per stare vicino a Giacomo Bonaventura, suo assistito che ha subito un infortunio che lo terrà fuori almeno per i prossimi 4-5 mesi. Allo stesso tempo però, non è da escludere che il noto agente non incontri anche Leonardo per portare avanti e parlare dell'idea del ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero già nel corso del prossimo mese di gennaio.