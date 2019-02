Milan-Raiola, scoppia il sereno: tanti tavoli aperti con l'agente di Gigio

Scoppia il sereno tra Milan e Mino Raiola. Dopo le frizioni della gestione Fassone-Mirabelli, scrive Tuttosport, i rapporti tra i rossoneri e il potente agente italo-olandese sono tornati più che buoni. Tanti i tavoli aperti: per Gianluigi Donnarumma non sono previsti incontri a breve, anche perché il contratto attuale scadrà solo nel 2022. Da definire, più nell'immediato, le situazioni di Abate e Antonio Donnarumma. E poi Giacomo Bonaventura: in autunno le parti si troveranno per parlare del suo contratto, in scadenza nel 2020.