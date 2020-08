Milan, Raiola va oltre Ibrahimovic: proposto Kean ai rossoneri

Mino Raiola sta provando nuovamente a trattare il ritorno di Moise Kean in Italia. L'agente lo avrebbe proposto al Milan dopo i contatti dell'estate scorsa falliti soprattutto dal veto della Juventus. Il giocatore non ha brillato in Premier League all'Everton e il suo procuratore sarebbe felice di poterlo riportare in Serie A al fianco di Zlatan Ibrahimovic. A riportarlo è Tuttosport.