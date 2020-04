Milan, Rakitic piace ma l'ingaggio fuori portata mette un freno alla trattativa

vedi letture

Riprendendo l’indiscrezione circolata ieri in Spagna, il quotidiano Tuttosport pone l’accento sull’interesse del Milan per il campione del Barcellona, Ivan Rakitic. Un profilo d’esperienza come il croato farebbe comodo a una squadra giovane come quella rossonera, ma il suo ingaggio da 6.5 milioni netti all’anno è decisamente fuori portata.