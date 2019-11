Milan, Rakitic si può: va trovata la formula per il croato del Barça

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ivan Rakitic nei sogni e anche nei progetti del Milan. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il centrocampista croato, in uscita dal Barcellona, non è un obiettivo impossibile per i rossoneri. A patto di trovare la quadra, non certo semplice, dell'affare: difficile un prestito secco, sia perché Rakitic non ne sarebbe entusiasta, sia perché i catalani non paiono intenzionati a fare sconti. Percorribile, viceversa, l'idea di un prestito oneroso con obbligo di riscatto in estate: darebbe garanzie al giocatore e al Barça, con il Milan che potrebbe pianificare l'investimento. D'altra parte le indicazioni di Elliott sono chiare: spendere si può, ma va fatto bene.