Milan-Rangnick, parla l'agente: "Ancora nulla di pianificato. Ora ci sono questioni più importanti"

L'emergenza Coronavirus ha inevitabilmente fatto passare in secondo piano anche qualsivoglia trattativa di calciomercato. E' così in tutti gli sport, è così anche nel calcio con Ralf Rangnick e il Milan che nelle ultime ore non hanno fatto alcun passo avanti in vista di un accordo per la prossima stagione. Anzi. "Attualmente ci sono questioni più importanti", ha dichiarato alla 'Bild' il procuratore di Rangnick, Marc Kosicke. "Ivan Gazidis, CEO di AC Milan, e Ralf Rangnick si conoscono da molti anni e si scambiano regolarmente opinioni. La cooperazione - ha detto - non è attualmente pianificata".