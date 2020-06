Milan, Rangnick pronto alla rivoluzione in difesa: Romagnoli unico intoccabile

vedi letture

Ralf Rangnick tra i centrali del Milan, considera confermabile solo Alessio Romagnoli, capitano che rispecchia a pieno l'idea di calcio del tedesco. Oltre a lui, solo uno tra Kjaer, Musacchio, Duarte e Gabbia resterà a Milanello. Per questo serviranno almeno altri due centrali, con i rossoneri che faranno un tentativo per Milenkovic che la Fiorentina vuole tenersi stretto, per Kouassi in scadenza col PSG e per Ajer del Celtic. Tre nomi tutti con caratteristiche differenti che però piacciono al prossimo manager milanista per completare il reparto. A riportarlo è Tuttosport.