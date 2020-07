Milan-Rangnick, pronto un triennale. Maldini verso l'addio, Pioli potrebbe restare con l'Europa

A poche ore dal big match contro la Juventus, il Milan è scosso dalle indiscrezioni, sempre più potenti e autorevoli, circa il futuro con Ralf Rangnick alla guida della squadra. L'ad Ivan Gazidis già nei giorni scorsi aveva comunicato a Paolo Maldini l'arrivo del tedesco ex Lipsia, che secondo la Gazzetta dello Sport firmerà un contratto triennale con i rossoneri. L'idea è quella di dargli pieni poteri, anche se esiste la possibilità che il primo anno il tedesco possa incarnare solo il ruolo di dt, lasciando spazio a qualcun altro in panchina. Magari proprio a Stefano Pioli, se dovesse finire al meglio il campionato e conquistare l'Europa.

Quindi la questione Maldini: per il Corriere dello Sport entro pochi giorni dovrà dare una risposta circa la sua permanenza o il suo addio. Gli è stato proposto un nuovo ruolo, uno cucito ad hoc per lui, una sorta di uomo di rappresentanza che però abbia anche cariche istituzionali. Per il quotidiano difficilmente accetterà, ma ancora la decisione definitiva non è arrivata. Detto di Maldini, la squadra mercato di Rangnick vedrà le permanenze di Almstadt e Moncada, mentre resta da valutare la posizione di Massara.