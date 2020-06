Milan, Rangnick riparte da sei punti fermi: c'è Calhanoglu, pallino del nuovo manager rossonero

Sono sei i punti fermi da cui il nuovo tecnico del Milan Ralf Rangnick ripartirà: Gigio Donnarumma, Alessio Romagnoli, Theo Hernandez, Ismael Bennacer, Hakan Calhanoglu e Ante Rebic. Con il croato si spiega di riformare la coppia che fece grandi cose all'Eintracht Francoforte, con Jovic, in uscita dal Real Madrid. Tuttosport fa anche notare come il turco sia stato un pallino di Rangnick già dai tempi del Lipsia: lo ha seguito molto in Bundes e ne apprezza la duttilità tattica. Previsto anche un rinnovo con ritocco del contratto in scadenza del 2021.