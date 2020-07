Milan, Rangnick tratta la risoluzione con la Red Bull: 2 milioni di liquidazione e sarà rossonero

vedi letture

Il Milan attende novità sul fronte Ralf Rangnick. Come riporta La Gazzetta dello Sport, gli avvocati del manager tedesco stanno trattando la risoluzione del suo contratto con il gruppo Red Bull. Ballano un paio di milioni: negli ultimi anni, infatti, il professore ha permesso a Lipsia e Salisburgo di effettuare delle ricche plusvalenze e vanta (in percentuale) un riconoscimento economico. La questione dovrebbe risolversi in tempi brevi: i rapporti tra le parti sono ottimi e il via libera non è in discussione.