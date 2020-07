Milan, Rangnick vicino alla separazione con la Red Bull. Prossima settimana la fumata bianca

vedi letture

Ralf Rangnick è vicino alla separazione dalla Red Bull. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i prossimi giorni saranno decisivi e si attende la risoluzione consensuale, con il Milan che ha già l'accordo con l'allenatore: si tratta di un progetto triennale che prevede investimenti sul prossimo mercato di almeno 75 milioni di euro più la metà degli incassi delle cessioni.

La buonuscita - La buonuscita è milionaria, quindi serve un po' di tempo per arrivare ad un accordo tra le parti, ma la trattativa sta andando avanti in maniera fluida e senza grossi intoppi. In attesa della fumata bianca tra Rangnick e la Red Bull, il Milan aspetta in silenzio lo sviluppo degli eventi, ma tutto lascia pensare che la prossima settimana possa essere quella giusta per chiudere definitivamente questa vicenda che va avanti ormai da mesi.