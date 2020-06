Milan, Rangnick vuole fare il manager: per la panchina prende quota il nome di Rose

Ancora non è stato deciso ufficialmente il ruolo che Ralf Rangnick ricoprirà una volta approdato al Milan. Il tedesco vorrebbe sedere dietro una scrivania per gestire la crescita del club senza lo stress che in precedenza lo aveva colpito quando sedeva in panchina mentre Elliott vorrebbe comunque che iniziasse come allenatore per smarcarsi successivamente pur restando in rossonero. Attualmente sono in crescita le quotazioni del tecnico del Borussia Monchengladbach Marco Rose, ovviamente indicato direttamente dallo stesso Rangnick. A riportarlo è Tuttosport.