Milan, Rangnick vuole il controllo su tutto: Maldini via, ma senza dimissioni

vedi letture

Ralf Rangnick non sarà un semplice allenatore per il Milan, visto che per accettare la proposta rossonera ha chiesto di controllare tutto: dagli allenamenti a Milanello, fino al calciomercato, inserendo figure di riferimento in società che possa gestire in prima persona. Sarà uno staff italiano che collaborerà con gli attuali dirigenti come Moncada e Almstadt. Paolo Maldini e Massara invece, diranno addio con l'ex capitano che dovrà decidere se arrivare a una separazione consensuale o alle dimissioni, con la seconda ipotesi che attualmente pare molto difficile da mettere in pratica. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.