Milan, Rangnick vuole un nuovo confronto: dovrebbe vedere Gazidis a inizio giugno

vedi letture

Ralf Rangnick vuole un nuovo confronto, per spazzare via gli ultimi dubbi circa la propria avventura in rossonero: nei primi di giugno, il faccia a faccia con Gazidis dovrebbe avvenire, con l'ad che deciderà definitivamente se puntare sul tedesco o meno per il ruolo di tecnico rossonero. Nell'incontro, rivela Sky, peraltro Rangnick ribadirà l'intenzione di voler iniziare questa nuova avventura come allenatore-manager, a differenza di quanto fatto nell'ultima stagione dove ha lasciato la guida tecnica del Lipsia a Nagelsman. Rangnick vuole tornare ad allenare e al tempo stesso scendere in campo sul mercato però, il che va a scontrarsi con la presenza di figure in società come Maldini e Massara.